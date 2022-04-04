В Германии пригрозили России новыми санкциями

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть финансовый сектор и технологическую продукцию РФ. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на вице-канцлера Германии, министра экономики страны Роберта Хабека.

Он подчеркнул, что ЕС может ввести и персональные санкции против некоторых россиян.