В Германии пригрозили России новыми санкциями
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть финансовый сектор и технологическую продукцию РФ. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на вице-канцлера Германии, министра экономики страны Роберта Хабека.
Он подчеркнул, что ЕС может ввести и персональные санкции против некоторых россиян.
По прогнозам Хабека, новые ограничительные меры будут приняты в течение этой недели. При этом политик исключил возможность немедленного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход западных нефтесервисных компаний из России не станет критичным, да и масштабный запрет на покупку российской нефти едва ли осуществим.
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