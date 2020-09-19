В Германии осознали риски при отказе от «Северного потока — 2»

Вальдемар Гердт напомнил, что в строительстве газопровода участвуют более 100 европейских компаний, поэтому проект нельзя считать российским или немецким. Если строительство остановится, компаниями придется выплатить более 10 млрд штрафов, отмечает Газета.ru.

Депутат также заявил, что международные интриги против «Северного потока-2» связаны с желанием вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), сообщает RT. Это приведет к росту цен на энергоресурсы на 20 процентов, предупредил европейских потребителей политик.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил интриги США против «Северного потока-2».

«Что касается «Северного потока-2», то он готов на 95%. Осталось достроить небольшой участок в территориальных водах Дании. США прикладывают огромные усилия, чтобы помешать завершению газопровода», - сказал Танкаев.



