В Германии осознали риски при отказе от «Северного потока — 2»
Многомиллиардные штрафы, угрозу энергобезопасности Германии получает страна, если решит отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток-2», считает депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт. Его мнение публикует РИА «Новости».
«Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?» — цитируют Гердта «Известия».
Вальдемар Гердт напомнил, что в строительстве газопровода участвуют более 100 европейских компаний, поэтому проект нельзя считать российским или немецким. Если строительство остановится, компаниями придется выплатить более 10 млрд штрафов, отмечает Газета.ru.
Депутат также заявил, что международные интриги против «Северного потока-2» связаны с желанием вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), сообщает RT. Это приведет к росту цен на энергоресурсы на 20 процентов, предупредил европейских потребителей политик.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил интриги США против «Северного потока-2».
«Что касается «Северного потока-2», то он готов на 95%. Осталось достроить небольшой участок в территориальных водах Дании. США прикладывают огромные усилия, чтобы помешать завершению газопровода», - сказал Танкаев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 065 / сут.
Умерли
19 339+144 / сут.
Выздоровели
906 тыс.+5 255 / сут.
- Главный инфекционист Минздрава не подтверждает вторую волну коронавируса в стране
- В Германии осознали риски при отказе от «Северного потока — 2»
- Госдума готовится повысить налоги на миллиарды рублей
- Пользователи жалуются на сбой работы Telegram
- В России за сутки зафиксировано 6065 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru