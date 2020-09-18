Большинство Бундестага выступило против остановки «Северного потока - 2»

Парламент Федеративной Республики Германия не стал проводить голосование за остановку проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила вице-президент Бундестага Петра Пау. Дискуссия по этому вопросу показала, что большинство фракций поддерживают завершение строительства газопровода.

На заморозке проекта настаивала партия «Союз-90»/«зеленые» в качестве реакции на происшествие с Алексеем Навальным. Однако в своём намерении она фактически осталась в одиночестве. Депутаты большинством голосов решили передать резолюцию, подготовленную «зелёными», в комитет по экономике и энергетике для обсуждения, отмечает Ura.ru.

Сопредседатель фракции «Левые» Дитмар Бартш в ходе дискуссии подчеркнул, что Берлин чрезвычайно заинтересован в успешной реализации проекта «Северный поток - 2». По оценке парламентария, газопровод дат возможность Германии сохранить безопасное обеспечение энергией.

В свою очередь премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг оценила уровень готовности газопровода «Северный поток — 2» в 97%, передает RT.

Она также обратила внимание на угрозы, которые поступают из Вашингтона руководству и сотрудникам немецкого порта Мукран, где базируется судно, которое должно завершить прокладку труб. Госпожа Швезиг подчеркнула, что они не совершали ничего незаконного — все работы по проекту одобрены законодательно.

