Трубоукладчик «Академик Черский» добрался до бухты на Куршской косы
Российский трубоукладчик «Академик Черский» после перехода из германского порта Мукран с логистическим терминалом стройки «Северного потока 2» добрался до Калининграда и встал на рейде Куршской косы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем позиционирования морских судов.
Также известно, что «Академика Черского» сопровождают два вспомогательных корабля «Балкан» и «Балтийский исследователь».
Отмечается, что вместе с «Черским» из порта Мукран вышли еще два вспомогательных судна РФ «Финвал» и «Умка».
Напомним, в октябре на рейде Куршской косы «Академик Черский» и несколько специальных судов тренировались для ведения подводных работ на трубопроводе «Северный поток 2».
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН оценил сроки завершения строительства. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку-2». Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.
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