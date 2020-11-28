Трубоукладчик «Академик Черский» добрался до бухты на Куршской косы

Также известно, что «Академика Черского» сопровождают два вспомогательных корабля «Балкан» и «Балтийский исследователь».

Отмечается, что вместе с «Черским» из порта Мукран вышли еще два вспомогательных судна РФ «Финвал» и «Умка».

Напомним, в октябре на рейде Куршской косы «Академик Черский» и несколько специальных судов тренировались для ведения подводных работ на трубопроводе «Северный поток 2».

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН оценил сроки завершения строительства. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.

«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку-2». Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.

