Берлин надеется на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»
Власти ФРГ надеются на продолжение поставок газа из России после завершения плановой инспекции трубопровода «Северный поток», сообщает ARD со ссылкой на вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
«Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — заявил он. Хабек отметил, что сохраняются значительные опасения относительно того, что в Германии осенью и зимой возникнет нехватка газа.
По словам министра, если Берлин не получит больше газа на рынке, то жителям Германии необходимо еще сильнее снизить потребление «разными вариантами».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал остановку трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и как следствие опасения Берлина по поводу прекращения поставок топлива из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Берлин надеется на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»
- Российский дипломат не исключил запрет литовских транспортных компаний
- Зеленский рассказал о помощь от Нидерландов, которая станет для РФ «неприятным сюрпризом»
- ВСУ ударили по рынку и жилым домам в Новой Каховке
- Пропавший шесть дней назад горняк на шахте «Распадская-Коксовая» найден живым
- Белый дом заявил, что Иран планирует поставлять беспилотники РФ
- Два пешехода скончались в Подмосковье после наезда машины каршеринга
- Ресторатор Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ
- Президент Бразилии намерен провести телефонный разговор с Зеленским
- Шотландия приостановила прием украинских беженцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru