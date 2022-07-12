Берлин надеется на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»

«Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — заявил он. Хабек отметил, что сохраняются значительные опасения относительно того, что в Германии осенью и зимой возникнет нехватка газа.

По словам министра, если Берлин не получит больше газа на рынке, то жителям Германии необходимо еще сильнее снизить потребление «разными вариантами».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал остановку трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и как следствие опасения Берлина по поводу прекращения поставок топлива из России.

