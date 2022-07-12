Берлин надеется на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»

Власти ФРГ надеются на продолжение поставок газа из России после завершения плановой инспекции трубопровода «Северный поток», сообщает ARD со ссылкой на вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Газ в Европе может подорожать до $2200 из-за ремонта «Северного потока»

«Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — заявил он. Хабек отметил, что сохраняются значительные опасения относительно того, что в Германии осенью и зимой возникнет нехватка газа.

По словам министра, если Берлин не получит больше газа на рынке, то жителям Германии необходимо еще сильнее снизить потребление «разными вариантами».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал остановку трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и как следствие опасения Берлина по поводу прекращения поставок топлива из России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Транзит ГазаГермания
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