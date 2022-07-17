В ФРГ предрекли крах газового рынка ЕС

По его словам, не должно произойти такой ситуации, когда отдельные члены Евросоюза прекращают поставки в соседние страны, так как это в интересах Европы и Германии, которая обменивается энергоресурсом со всеми соседями.

Как считает экономист, если страны-члены Евросоюза будут думать только о своих интересах и перекроют поставки при дефиците топлива, то бизнес и потребители столкнутся с катастрофическими последствиями этого решения.

Напомним, новый пакет санкций ЕС против России не будет включать ограничения на поставки газа. Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы в связи с российской военной операцией на территории Украины.

