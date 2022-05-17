Песков рассказал о попытках Москвы договориться с Западом о принципах безопасности

«Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия указывала на опасность расширения альянса и просила отказаться от этого, приглашала договориться о новых принципах безопасности на континенте, «о том, как мы вместе будем жить в мире», об отсутствии дискриминации в экономике и торговле. Однако Москву «не очень-то слушали», так как центр принятия решений Запада находится в США, заключил пресс-секретарь президента.

