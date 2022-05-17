Песков рассказал о попытках Москвы договориться с Западом о принципах безопасности
Россия пыталась «докричаться» до западных стран и договориться о новых принципах безопасности, однако эти попытки не увенчались успехом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском форуме «Новые горизонты».
«Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО», — заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что Россия указывала на опасность расширения альянса и просила отказаться от этого, приглашала договориться о новых принципах безопасности на континенте, «о том, как мы вместе будем жить в мире», об отсутствии дискриминации в экономике и торговле. Однако Москву «не очень-то слушали», так как центр принятия решений Запада находится в США, заключил пресс-секретарь президента.
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