В Финляндии объявили о возможности остановки производств на фоне роста цен на газ
В Финляндии из-за резкого роста цен на природный газ промышленные предприятия могут сократить производство вплоть до полной остановки деятельности. Об этом проинформировала телерадиовещательная корпорация Yle 31 июля.
«Возможно, что производство на некоторых заводах сократится или остановится, если цены вырастут до невероятных высот или если по какой-то причине не будет хватать газа», — пояснил глава отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.
При этом отмечается, что полностью отказаться от применения газа компании не могут. В этой ситуации в наиболее сложных обстоятельствах оказываются небольшие компании из-за того, что в отличие от крупных обладают меньшими возможностями заменить природное топливо.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза в два раза сократили импорт газа из РФ с начала проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом он сообщил в интервью медиакомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом), передает ТАСС.
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