В Финляндии объявили о возможности остановки производств на фоне роста цен на газ

«Возможно, что производство на некоторых заводах сократится или остановится, если цены вырастут до невероятных высот или если по какой-то причине не будет хватать газа», — пояснил глава отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.

При этом отмечается, что полностью отказаться от применения газа компании не могут. В этой ситуации в наиболее сложных обстоятельствах оказываются небольшие компании из-за того, что в отличие от крупных обладают меньшими возможностями заменить природное топливо.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза в два раза сократили импорт газа из РФ с начала проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом он сообщил в интервью медиакомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом), передает ТАСС.

