Медведев: Россия симметрично отреагирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, сообщает ТАСС.

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По его словам, из-за этого, по сути, в Балтийском море начинает доминировать Североатлантический альянс.

Он отметил, что решение о вступлении Финляндии и Швеции принималось под влиянием «на умонастроения двух этих стран из-за океана и из Брюсселя», а реакция России «будет необходимой и достаточной».

«Что касается нашей реакции... они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или... принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений... И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», - заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что после решения Финляндии Швеции в НАТО России следует пересмотреть отношения с этими странами.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:ШвецияФинляндияРоссияНАТОДмитрий Медведев
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