Медведев: Россия симметрично отреагирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

По его словам, из-за этого, по сути, в Балтийском море начинает доминировать Североатлантический альянс.

Он отметил, что решение о вступлении Финляндии и Швеции принималось под влиянием «на умонастроения двух этих стран из-за океана и из Брюсселя», а реакция России «будет необходимой и достаточной».

«Что касается нашей реакции... они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или... принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений... И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», - заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что после решения Финляндии Швеции в НАТО России следует пересмотреть отношения с этими странами.