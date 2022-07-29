Боррель: ЕС в два раза сократил импорт российского газа с 24 февраля

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза в два раза сократили импорт газа из РФ с начала проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом он сообщил в интервью медиакомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом), передает ТАСС.

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Боррель отметил, что до начала специальной военной операции доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, а сейчас составляет 20%.

Он добавил, что требовать от экономики ЕС прекратить импорт газа из РФ за одну ночь - невозможно.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюз
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