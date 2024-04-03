«Только пленные»: Милонов заявил, что россиянам не нужно ничего американского

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам не нужно ничего американского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По его словам, по замыслу США, россияне должны были «молить о пощаде», а также «стоять на коленях», умоляя «вернуть им Макдональдс».

«Не нужен нам Макдональдс! Из американского нам нужны только пленные!» - заключил депутат.

Ранее Милонов заявил, что создание этического совета при Минкульте поможет участникам «голой» вечеринки и другим оступившимся артистам встать на путь исправления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияMcDonald’sСШАВиталий Милонов

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