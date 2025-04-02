«Макдональдс» и обратный выкуп: Возвращение в Россию подорожает для иностранцев

Первыми в Россию будут возвращаться компании, которые оставили себе возможность обратного выкупа активов, однако их затраты вырастут в несколько раз, заявил НСН инвестконсультант Андрей Кочетков.

Бизнес ждет возможности вернуться в Россию, так как у него остались здесь активы, а некоторые корпорации открывают свои заводы снова, рассказал НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

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«Сейчас по разным каналам я тоже узнаю, что, действительно, компании, которые хотели бы вернуться в Россию, уже начинают заводить свои средства. LG вернула к работе одно из предприятий в Подмосковье. Ну и, соответственно, подобные производители, которые раньше работали на российском рынке, будут возвращаться постепенно. Может быть, даже, когда-нибудь вернется "Макдональдс"», - предположил эксперт.

Кочетков даже выделил те компании, которые вернутся первыми, хотя многое будет зависеть от ситуации с санкциями.

«В первую очередь, речь идет о компаниях, у которых есть обратный опцион на выкуп своих предприятий, которые они были вынуждены оставить в 2022 году на попечение локального менеджмента. Эти компании будут заводить средства на российский рынок, в первую очередь. И только когда будут сняты банковские санкции, тогда можно ждать какой-то инвестиционный интерес к российскому фондовому рынку и облигационному рынку», - отмечает инвестиционный консультант.

В то же время, Андрей Кочетков уверен, что западным фирмам будет непросто из-за конкуренции с российскими производителями.

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«Думаю, что возвращаться будет крайне сложно. Если речь идет об опционах обратного выкупа, то здесь процедура будет несколько легче. Но если кто-то полностью свернул свой бизнес в России, то возвращаться будет крайне тяжело, потому что ниши уже заняты. Российские производители уже сами нарастили выпуск продукции. Вернуться на российский рынок будет нелегко. Стоимость инвестиций возрастет в несколько раз по сравнению с тем, что было вложено ранее», - подчеркивает экономист.

Ранее в разговоре с НСН экономист Александр Данильцев заявил, что больше всех возвращения в Россию ждут корейские компании и европейские автопроизводители.

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ФОТО: РИА Новости
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