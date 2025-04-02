«Макдональдс» и обратный выкуп: Возвращение в Россию подорожает для иностранцев

«Сейчас по разным каналам я тоже узнаю, что, действительно, компании, которые хотели бы вернуться в Россию, уже начинают заводить свои средства. LG вернула к работе одно из предприятий в Подмосковье. Ну и, соответственно, подобные производители, которые раньше работали на российском рынке, будут возвращаться постепенно. Может быть, даже, когда-нибудь вернется "Макдональдс"», - предположил эксперт.

Кочетков даже выделил те компании, которые вернутся первыми, хотя многое будет зависеть от ситуации с санкциями.

«В первую очередь, речь идет о компаниях, у которых есть обратный опцион на выкуп своих предприятий, которые они были вынуждены оставить в 2022 году на попечение локального менеджмента. Эти компании будут заводить средства на российский рынок, в первую очередь. И только когда будут сняты банковские санкции, тогда можно ждать какой-то инвестиционный интерес к российскому фондовому рынку и облигационному рынку», - отмечает инвестиционный консультант.

В то же время, Андрей Кочетков уверен, что западным фирмам будет непросто из-за конкуренции с российскими производителями.