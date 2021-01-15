В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции

Федеральная антимонопольная служба России не видит предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции, сообщает ведомство.

Речь идет о розничных ценах. Говоря об оптовом сегменте, в ФАС сообщили, что в ближайшее время ситуация «стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже».

Комментируя рост цен на нефтепродукты в конце 2020 года, Федеральная антимонопольная служба заявила, что перед новогодними праздниками «рынок традиционно пытается пополнить свои запасы для стабильного обеспечения потребностей внутреннего спроса».