В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции

Федеральная антимонопольная служба России не видит предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции, сообщает ведомство.

Речь идет о розничных ценах. Говоря об оптовом сегменте, в ФАС сообщили, что в ближайшее время ситуация «стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже».

Комментируя рост цен на нефтепродукты в конце 2020 года, Федеральная антимонопольная служба заявила, что перед новогодними праздниками «рынок традиционно пытается пополнить свои запасы для стабильного обеспечения потребностей внутреннего спроса».

Экономист рассказал, кто виноват в росте цен на бензин в России

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, что в России цены на бензин и электроэнергию одни из самых высоких в мире.

«Сказки про то, что в России одни из самых низких цен на топливо и электроэнергию, - это от незнания основ экономических подсчетов и сопоставлений. В России цены на бензин, газ, электроэнергию в пересчете на паритет покупательной способности или на реальные располагаемые доходы одни из самых высоких в мире», - сказал Жуковский.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ТопливоЦены На Бензин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры