В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции
Федеральная антимонопольная служба России не видит предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции, сообщает ведомство.
Речь идет о розничных ценах. Говоря об оптовом сегменте, в ФАС сообщили, что в ближайшее время ситуация «стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже».
Комментируя рост цен на нефтепродукты в конце 2020 года, Федеральная антимонопольная служба заявила, что перед новогодними праздниками «рынок традиционно пытается пополнить свои запасы для стабильного обеспечения потребностей внутреннего спроса».
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, что в России цены на бензин и электроэнергию одни из самых высоких в мире.
«Сказки про то, что в России одни из самых низких цен на топливо и электроэнергию, - это от незнания основ экономических подсчетов и сопоставлений. В России цены на бензин, газ, электроэнергию в пересчете на паритет покупательной способности или на реальные располагаемые доходы одни из самых высоких в мире», - сказал Жуковский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции
- Очередное землятресение произошло на границе РФ и Монголии
- Власти США внесли компанию Xiaomi в черный список
- Скончался Борис Грачевский
- В Германии скончались десять человек после прививки от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru