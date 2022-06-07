Блинкен: РФ занимается шантажом, а не урегулированием зернового кризиса

По мнению Блинкена, Путин блокирует поставки продовольствия и тем самым добивается снятия санкций с РФ. Он отметил, что из-за военно-морской блокады РФ Украина не имеет возможности доставить урожай в пункты назначения.



Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.

На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

