Блинкен: РФ занимается шантажом, а не урегулированием зернового кризиса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России занимаются шантажом, а не помогают урегулированию мирового зернового кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Блинкена, Путин блокирует поставки продовольствия и тем самым добивается снятия санкций с РФ. Он отметил, что из-за военно-морской блокады РФ Украина не имеет возможности доставить урожай в пункты назначения.

Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.

На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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