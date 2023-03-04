В Европе заявили о необходимости перейти к экономике военного времени

По словам Бретона, «пришло время» для изменения модели экономики оборонной промышленности ЕС. Переход необходим для удовлетворения «потребностей в оборонном производстве», указал еврокомиссар.

Кроме того, политик высказался за увеличение производства боеприпасов. Как отметил Бретон, это необходимо, чтобы справиться «с реалиями конфликта высокой интенсивности».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал сообщество к «технологическому блицкригу» в промышленности, чтобы обеспечить армию боеприпасами и вооружением.

