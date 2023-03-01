Станы Евросоюза увеличат производство снарядов

В Еврокомиссии готов план по наращиванию производства артиллерийских снарядов для дальнейшей поставки Вооруженным силам Украины, а также для пополнения запасов войск стран Североатлантического альянса, сообщает журнал Spiegel.

Прежде всего, проект документа, который в четверг, 2 марта, будет внесен на обсуждение в Европейской комиссии, предусматривает немедленное увеличение поставок Киеву 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Для этого, как утверждает издание, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит дополнительный пакет военной поддержки Украины на €1 миллиард.