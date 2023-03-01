Станы Евросоюза увеличат производство снарядов

В Еврокомиссии готов план по наращиванию производства артиллерийских снарядов для дальнейшей поставки Вооруженным силам Украины, а также для пополнения запасов войск стран Североатлантического альянса, сообщает журнал Spiegel.

Прежде всего, проект документа, который в четверг, 2 марта, будет внесен на обсуждение в Европейской комиссии, предусматривает немедленное увеличение поставок Киеву 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Для этого, как утверждает издание, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит дополнительный пакет военной поддержки Украины на €1 миллиард.

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Другой раздел плана, предполагает долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменившейся ситуации с безопасностью.

Ранее, как сообщала НСН, польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава поставляла Киеву боеприпасы еще до начала боевых действий на Украине.

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Фото: wikipedia.org/wiki/FH70
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