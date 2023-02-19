Боррель призвал ЕС к блицкригу в промышленности ради обеспечения армии
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз к технологическому блицкригу в промышленности, чтобы обеспечить армию боеприпасами и оружием. Об этом политик заявил, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, передает ТАСС.
«Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить наши потребности в оружии и боеприпасах», — цитирует Газета.ru Борреля.
По его словам, уже в следующем году европейские страны намерены нарастить оборонные бюджеты. Например, Польша собирается увеличить расходы на оборону в два раза, а Франция — на 40%.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с НСН заявил, что цель НАТО – максимально затянуть боевые действия, чем тяжелее будет положение ВСУ, тем больше оружия им будет передано.
«Цель – максимальное затягивание боевых действий. Чем тяжелее будет положение ВСУ, тем больше оружия и в более ускоренном формате будет передаваться. По мере того, как ВСУ будут слабеть, чтобы не допустить их разгрома, НАТО будет вводить свой контингент, может под видом добровольцев, частных военных компаний. Все это вполне укладывается в стратегию США и НАТО в данном направлении», - говорит Стрелков.
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