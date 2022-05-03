В Европарламенте заявили о проблемах авиакомпаний из-за санкций против России

В документе, который планируется принять на майской сессии, отмечается, что из-за ограничений самолётам приходится облетать воздушное пространство России и Белоруссии, что привело к увеличению маршрутов и, соответственно, продолжительности рабочего дня экипажей.

Также в резолюции говорится о проблемах с дозаправкой и возможных перебоях с поставками титана, главными поставщиками которого являются Россия и Украина.

Ранее Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования глобальной навигационной спутниковой системы GPS.