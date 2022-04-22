Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к полетам без GPS

Отмечается, что рекомендация агентства связана с возможным отключением и глушением сигналов GPS, спуфинг-атаками при полетах в некоторых районах страны. «Госкорпорации по организации воздушного движения» поручено «оказывать содействие» экипажам самолетов при отключении GPS. При этом пилотам следует незамедлительно сообщать авиадиспетчерам о сбоях, ухудшении и «аномальной работе» GPS или авионики, связанной со спутниковой системой, пишет Газета.ру.

Росавиация предписала перевозчикам оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов. В свою очередь, экипажи воздушных судов должны быть готовы к выполнению процедур взлета и захода на посадку без спутникового сигнала, и использованием традиционных навигационных средств.

