СМИ: Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию
Правительственный самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца пролетел через Северный полюс на пути из Японии в Берлин, облетая воздушное пространство России. Об этом сообщает DPA.
По данным агентства, лайнер пересекал территорию Аляски, Северный Ледовитый океан и Финляндию и провел в пути примерно 13 часов 30 минут. Отмечается, что самолету главы немецкого правительства потребовалось примерно на 1 час 20 минут больше, чем при перелете по прямому маршруту через Китай и Россию.
В среду по пути в Токио самолет Шольца так же облетел российскую территорию, его маршрут проходил над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, Южной Кореей и занял на два часа больше.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Киевская полиция опровергла заявления Зеленского о новой «братской могиле»
- Лавров: Россия выдержала санкционное давление Запада
- СМИ: Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию
- В Италии рассказали об устроенной Россией «ловушке» для евро
- Живущие за рубежом россияне смогут получать пенсии на свои российские счета
- СМИ: На Украине арестовали активы компаний российского бизнесмена Фридмана
- Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
- СМИ: Германия поддержала санкции против поставок российского урана
- Лавров: Спецоперация на Украине завершится при достижении ее целей
- В Белгороде сообщили о похожих на взрывы звуках со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru