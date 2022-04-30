СМИ: Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию

По данным агентства, лайнер пересекал территорию Аляски, Северный Ледовитый океан и Финляндию и провел в пути примерно 13 часов 30 минут. Отмечается, что самолету главы немецкого правительства потребовалось примерно на 1 час 20 минут больше, чем при перелете по прямому маршруту через Китай и Россию.

В среду по пути в Токио самолет Шольца так же облетел российскую территорию, его маршрут проходил над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, Южной Кореей и занял на два часа больше.

