СМИ: Самолет Шольца пересек Северный полюс, чтобы облететь Россию

Правительственный самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца пролетел через Северный полюс на пути из Японии в Берлин, облетая воздушное пространство России. Об этом сообщает DPA.

Рейтинг канцлера Шольца снизился до минимума с момента вступления в должность

По данным агентства, лайнер пересекал территорию Аляски, Северный Ледовитый океан и Финляндию и провел в пути примерно 13 часов 30 минут. Отмечается, что самолету главы немецкого правительства потребовалось примерно на 1 час 20 минут больше, чем при перелете по прямому маршруту через Китай и Россию.

В среду по пути в Токио самолет Шольца так же облетел российскую территорию, его маршрут проходил над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, Южной Кореей и занял на два часа больше.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Воздушное пространствоРоссияГермания
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