Захарова возмутилась прогнозом экс-посла о новых антироссийских санкциях 24 февраля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над публикацией бывшего посла США в России Майкла Макфола об Украине. Также она напомнила, что США реализуют неолиберальную стратегию, сторонником которой является Макфол, и предостерегла от того, чтобы продолжать его слушать.
Захарова считает, что публикация Макфола о том, что «у Украины всё хорошо», скорее всего «долго пролежала у корректора журнала и несколько протухла». Ведь США призывают все больше санкций вводить в отношении России, обещает увеличение поставок оружия киевскому нацистскому режиму и ещё больших объёмов экономической помощи.
«Кстати, здесь важно понимать уровень военной экспертизы Макфола внутри самих США – он понятия не имеет, сколько в Америке вооружения осталось, и сколько уже спущено в украинскую чёрную дыру: «Если Хаймарсов больше нет, то США должны послать на Украину пусковые установки M270». Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну ещё бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», - пишет Захарова.
Макфол якобы анонсирует новые антироссийские санкции, которые президент США Джо Байден должен объявить 24 февраля.
Официальный представитель МИД надеется, что их в администрации Белого дома понимают их характер. При этом Захарова напоминает - Макфол не новичок в политологической публистике.
«И раньше этого гения слушали. Ведь как раз сейчас Вашингтон и его натовские марионетки реализуют в отношении России неолиберальную стратегию, которую сам Макфол и ему подобные активно продвигали все эти годы. Нравится? Отвечу: уже не нравится самим американским либералам», - подчеркнула Захарова.
В заключение она сделала предостерение - если Макфола будут слушать и дальше, «будет только хуже».
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол предложил устроить России «большой взрыв», предоставив Украине большое количество вооружений, признав РФ «спонсором терроризма» и введя блокирующие санкции против всех российских предприятий с государственным участием. Бывший дипломат поделился своими идеями в журнале Foreign Affairs.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- Кадыров обратился к покойному отцу
- Захарова возмутилась прогнозом экс-посла о новых антироссийских санкциях 24 февраля
- Российские военные отбили у ВСУ окраины Двуречного в Харьковской области
- Курский губернатор Старовойт отвез партию гумпомощи бойцам СВО
- Пригожин обратился в РКН с просьбой проверить работу RTVI
- Депардье назвал себя русским в ответ на вопрос об СВО
- В МИД Франции объяснили звонки Макрона Путину просьбами Зеленского
- Заплатит конечный потребитель. Цены на нефть «перестроились» из-за политики
- Еврокомиссия утвердила потолок цен на российские нефтепродукты
- СМИ: США нарушили собственное обещание поставками дальнобойных ракет GLSDB Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru