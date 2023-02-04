Захарова возмутилась прогнозом экс-посла о новых антироссийских санкциях 24 февраля

Захарова считает, что публикация Макфола о том, что «у Украины всё хорошо», скорее всего «долго пролежала у корректора журнала и несколько протухла». Ведь США призывают все больше санкций вводить в отношении России, обещает увеличение поставок оружия киевскому нацистскому режиму и ещё больших объёмов экономической помощи.

«Кстати, здесь важно понимать уровень военной экспертизы Макфола внутри самих США – он понятия не имеет, сколько в Америке вооружения осталось, и сколько уже спущено в украинскую чёрную дыру: «Если Хаймарсов больше нет, то США должны послать на Украину пусковые установки M270». Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну ещё бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», - пишет Захарова.

Макфол якобы анонсирует новые антироссийские санкции, которые президент США Джо Байден должен объявить 24 февраля.

Официальный представитель МИД надеется, что их в администрации Белого дома понимают их характер. При этом Захарова напоминает - Макфол не новичок в политологической публистике.

«И раньше этого гения слушали. Ведь как раз сейчас Вашингтон и его натовские марионетки реализуют в отношении России неолиберальную стратегию, которую сам Макфол и ему подобные активно продвигали все эти годы. Нравится? Отвечу: уже не нравится самим американским либералам», - подчеркнула Захарова.



В заключение она сделала предостерение - если Макфола будут слушать и дальше, «будет только хуже».

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол предложил устроить России «большой взрыв», предоставив Украине большое количество вооружений, признав РФ «спонсором терроризма» и введя блокирующие санкции против всех российских предприятий с государственным участием. Бывший дипломат поделился своими идеями в журнале Foreign Affairs.

