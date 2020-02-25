В Думе призвали не бояться электронных договоров с банками
Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил НСН, что в этой ситуации больше рискует банк, нежели клиент.
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях. О планах полностью отказаться от бумаги при заключении договоров сообщили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН уточнил, что подобная система не сделает клиента более уязвимым.
«Никто не лишает права клиента иметь бумажный договор. Сейчас законодательство прописало и в Гражданском кодексе, и в отдельных законодательных актах, что электронная форма – это юридически значимый документ и соответственно все обязательства и права сторон полностью фиксируются. И здесь особых проблем не вижу. И мне кажется, что больший риск на стороне банка, а не гражданина. Не обеспечив должную защиту и юридическую чистоту всех этих документов, банк рискует репутацию потерять, а во-вторых, рискует потерять деньги», - отметил эксперт.
«Никто не лишает права клиента иметь бумажный договор».
Анатолий Аксаков напомнил, что существует нотариальное заверение существующих договоров, которое фиксируется в электронном виде. И клиент может воспользоваться такой возможностью, если у него есть сомнения, что электронная форма заключения договора уступает бумажному документу.
В ЦБ уверены, что цифровизация повысит доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. Если сейчас подписание договоров занимает от получаса до часа, цифровой договор сократить врем до нескольких минут.
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