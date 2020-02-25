В Думе призвали не бояться электронных договоров с банками

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях. О планах полностью отказаться от бумаги при заключении договоров сообщили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН уточнил, что подобная система не сделает клиента более уязвимым.

«Никто не лишает права клиента иметь бумажный договор. Сейчас законодательство прописало и в Гражданском кодексе, и в отдельных законодательных актах, что электронная форма – это юридически значимый документ и соответственно все обязательства и права сторон полностью фиксируются. И здесь особых проблем не вижу. И мне кажется, что больший риск на стороне банка, а не гражданина. Не обеспечив должную защиту и юридическую чистоту всех этих документов, банк рискует репутацию потерять, а во-вторых, рискует потерять деньги», - отметил эксперт.