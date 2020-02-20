Раскрыты детали перехода на электронные трудовые книжки
После перехода на электронную трудовую книжку вернуть традиционную бумажную версию документа будет нельзя. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Пенсионном фонде России. Там отметили, что работодатели должны сообщить своим сотрудникам о новых правилах до 30 июня – в уведомлении должно быть сказано об изменении в законодательстве и о праве выбора.
Соответствующее заявление работник должен подать до 31 декабря 2020 года включительно, отмечает Москва 24.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. После его вступления в силу работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. В ней будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация, отмечает РИА ФАН.
В свою очередь, бизнес тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН рассказала, кто предпочтет бумажный вариант цифровому аналогу.
«Люди привыкают к определенным историям и такие серьезные изменения как отказаться совсем от чего-либо бумажного и полностью перейти в электронный формат, могут немного пугать некоторые слои населения. Например, для многих людей пожилого возраста было шоком начать получать зарплаты и пенсии на карту. В печатных вариантах трудовых книжек будут заинтересованы, скорее всего, те организации, в которых есть определенные ограничения - доступ к интернету, облачным хранилищам, серверам. Это, например, спецслужбы, военные», - сказала Левина.
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