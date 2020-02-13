Мышиная возня. В ОП оценили скидку за оплату ЖКХ онлайн

В Госдуме предложили предоставлять россиянам скидки на оплату услуг ЖКХ, если они откажутся от бумажных квитанций. Депутат Госдумы Борис Чернышов в письме министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву указал, что сейчас россияне имеют право получать квитанции как в электронном, так и в бумажном виде. По его мнению, граждане, оплачивающие ЖКХ онлайн имеют право на скидку, потому что в этом случае нет расходов государства на бумагу и услуги почты.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН раскритиковал эту инициативу.