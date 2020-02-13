Мышиная возня. В ОП оценили скидку за оплату ЖКХ онлайн
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты в беседе с НСН раскритиковал эту инициативу.
В Госдуме предложили предоставлять россиянам скидки на оплату услуг ЖКХ, если они откажутся от бумажных квитанций. Депутат Госдумы Борис Чернышов в письме министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву указал, что сейчас россияне имеют право получать квитанции как в электронном, так и в бумажном виде. По его мнению, граждане, оплачивающие ЖКХ онлайн имеют право на скидку, потому что в этом случае нет расходов государства на бумагу и услуги почты.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН раскритиковал эту инициативу.
«Подобные инициативы из серии анекдотов. Мы все переходим на цифровизацию, работаем через электронные системы. Но считать экономию бумаги и поэтому делать скидки – это мышиная возня», - подчеркнул он.
Ранее Игорь Шпектор подверг критике идею Минстроя об учете ветхого жилья.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Песков рассказал об огромном уважении Путина к украинцам
- Опоздали! Депутат Лысаков раскритиковал «гаражную амнистию»
- Мышиная возня. В ОП оценили скидку за оплату ЖКХ онлайн
- Средства от продажи акций Сбербанка потратят на поручения Путина
- Комитет Рады счёл невозможным водоснабжение российского Крыма