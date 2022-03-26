В ДНР в обращении будут рубль и украинская гривна
Украинская гривна и российский рубль будут одновременно находиться в денежном обороте на территории ДНР. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина о временном порядке использования наличных денег.
«Принимать в качестве средства платежа от физических лиц и в случаях, предусмотренных настоящим указом, от хозяйствующих субъектов наряду с наличным российским рублем наличную украинскую гривну», - сказано в документе.
В соответствии с указом, для определения цен на товары, работы и услуги будут применять действующий ряд лет официальный курс, в соответствии с которым 1 гривна эквивалентна 2,5 рублям, сообщает РИА Новости.
Ранее в южных регионах Украины, которые находятся под контролем Вооруженных сил России, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
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