СМИ: цена сала на Украине достигла рекордных отметок
Цена сала на Украине за январь 2022 года выросла на 12 гривен, до рекордных 171 гривны (471 рубль), сообщает издание Ukr.net.
Год назад цена 1 кг сала составляла 131 гривну (около 360 рублей), теперь же средняя стоимость достигла 165 гривен (454 рубля).
Издание, со ссылкой на украинский Минфин, добавляет, что солёное сало также стало дороже - 1 кг продукта обойдётся минимум в 195 гривен (более 540 рублей).
Ранее диетолог, член ФМБА России Маргарита Королёва рекомендовала добавить в рацион питания жиры животного происхождения для поддержки иммунной системы организма в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru