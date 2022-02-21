СМИ: цена сала на Украине достигла рекордных отметок

Год назад цена 1 кг сала составляла 131 гривну (около 360 рублей), теперь же средняя стоимость достигла 165 гривен (454 рубля).

Издание, со ссылкой на украинский Минфин, добавляет, что солёное сало также стало дороже - 1 кг продукта обойдётся минимум в 195 гривен (более 540 рублей).

Ранее диетолог, член ФМБА России Маргарита Королёва рекомендовала добавить в рацион питания жиры животного происхождения для поддержки иммунной системы организма в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает RT.