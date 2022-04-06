Глава МИД Венгрии заявил о подготовке оплаты российского газа рублями

Венгрия ведёт техническую работу по решению вопроса об оплате поставок газа из России в рублях. Об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сербии Николой Селаковичем.

Как уточнил глава МИД Венгрии, Будапешт должен будет выполнить своё первое платежное обязательство в рублях перед российским «Газпромом» в конце мая. Как подчеркнул Сийярто, энергоснабжение Венгрии безопасно и останется таковым.

Днём ранее посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что венгерская энергетическая компания MVM и «Газпром» ведут переговоры о переводе расчетов за голубое топливо в рубли.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 апреля оплата за газ для «недружественных стран» переведена в рубли. В связи с этим действующие контракты временно приостановлены. Многие страны заявили, что не будут платить за российский газ в рублях, поскольку это нарушает подписанные договоры.

