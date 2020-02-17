В банковской сфере одобрили новые правила ЦБ по блокировке счетов
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН поддержал основные предложения Центробанка по изменению критериев сомнительных операций, на основании которых могут быть заблокированы счета.
Банк России впервые за восемь лет предложил изменить критерии оценки операций, по которыми они могут быть признаны сомнительными, а счета - заблокированы. Регулятор совместно с Росфинмониторингом предлагает не относить к подозрительным операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также нехарактерные для клиента в прошлом расчёты. В то же время сомнительными предлагают считать случаи, когда клиенты отказываются от разовой операции или требуют закрыть счёт и снять деньги сразу после вопросов со стороны банка, пишет РБК.
Как сомнительные могут оценить и регулярные операции по снятию наличных физлицами, которым средства регулярно поступают от ИП или юрлица. Исключения предусмотрены для операций по перечислении зарплаты, пенсий, алиментов, дивидендов и страховых возмещений.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН одобрил основные предложения ЦБ.
«Заградительная комиссия - это просто фикция, которой прикрываются банки для того, чтобы драть с клиента большие комиссии. Никакого отношения к борьбе с сомнительными операциями это не имеет. Так что запрет на заградительные комиссии вполне логичный и правильный. При этом когда средства многократно разбрасываются с целью рассредоточения по множеству клиентов и снятия по небольшим суммам на регулярной основе – это действительно вызывает сомнения. Этим обычно пользуются те, кто пытается замести следы по сомнительным средствам, чтобы множество точек снятия запутывало правоохранительные органы. В этой части это вполне логично», - отметил эксперт.
А вот отказ от разовой операции с желанием сразу закрыть счёт – не совсем справедливый критерий, полагает Тосунян. По его словам, клиент вполне может захотеть закрыть счёта из-за поведения банка.
«Это либерализация, связанная с тем, что слишком много возмущения было высказано по поводу того, какие безобразные комиссии снимают при переводе со счёта на счёт, при переводе дивидендов юрлица на физический счёт, в одном банке и из банка в банк, когда люди не могут распоряжаться собственными средствами. Вы можете ставить под сомнение мои операции только в том случае, если у вас есть какие-то аргументы в части сомнительности, а не в части, что я хочу собственные средства перевести себе с юрлица на физлицо или снять наличными. Это полная, возмутительная глупость», - отметил эксперт.
Тосунян при этом не стал осуждать политику банков, отметив, что для рыночных банков это комиссионный доход в условиях, когда процентные доходы стали снижаться.
В октябре 2019 года сообщалось, что страховые компании, ряд российских банков и пенсионных фондов направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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