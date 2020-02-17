В банковской сфере одобрили новые правила ЦБ по блокировке счетов

Как сомнительные могут оценить и регулярные операции по снятию наличных физлицами, которым средства регулярно поступают от ИП или юрлица. Исключения предусмотрены для операций по перечислении зарплаты, пенсий, алиментов, дивидендов и страховых возмещений.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН одобрил основные предложения ЦБ.

«Заградительная комиссия - это просто фикция, которой прикрываются банки для того, чтобы драть с клиента большие комиссии. Никакого отношения к борьбе с сомнительными операциями это не имеет. Так что запрет на заградительные комиссии вполне логичный и правильный. При этом когда средства многократно разбрасываются с целью рассредоточения по множеству клиентов и снятия по небольшим суммам на регулярной основе – это действительно вызывает сомнения. Этим обычно пользуются те, кто пытается замести следы по сомнительным средствам, чтобы множество точек снятия запутывало правоохранительные органы. В этой части это вполне логично», - отметил эксперт.

А вот отказ от разовой операции с желанием сразу закрыть счёт – не совсем справедливый критерий, полагает Тосунян. По его словам, клиент вполне может захотеть закрыть счёта из-за поведения банка.

«Это либерализация, связанная с тем, что слишком много возмущения было высказано по поводу того, какие безобразные комиссии снимают при переводе со счёта на счёт, при переводе дивидендов юрлица на физический счёт, в одном банке и из банка в банк, когда люди не могут распоряжаться собственными средствами. Вы можете ставить под сомнение мои операции только в том случае, если у вас есть какие-то аргументы в части сомнительности, а не в части, что я хочу собственные средства перевести себе с юрлица на физлицо или снять наличными. Это полная, возмутительная глупость», - отметил эксперт.

Тосунян при этом не стал осуждать политику банков, отметив, что для рыночных банков это комиссионный доход в условиях, когда процентные доходы стали снижаться.

В октябре 2019 года сообщалось, что страховые компании, ряд российских банков и пенсионных фондов направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.

