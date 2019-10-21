ЦБ попросили отменить «антиотмывочные» нормы

Страховые компании, российские банки, а также пенсионные фонды направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства, которые направлены на борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК. Источник подчёркивает, что, по мнению участников рынка, те нормы, которые они предлагают отменить, устарели, а также усложняют исполнение законодательства. Как пишет RT, изменения предложили провести в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

В частности, участники рынка предложили не запрашивать у клиентов из других государств миграционные карты или разрешение на пребывание в России. Кроме этого, к Банку России обратились с просьбой назначить минимальную сумму транзакции, при которой можно не устанавливать выгодоприобретателя платежа.

Кроме того, стало известно, что действие «антиотмывочного» законодательства» предложили не распространять и на страховые компании, не занимающееся страхованием жизни, что соответствует рекомендациям FATF —межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Напомним, в начале сентября стало извечно, что обязательные требования Банка России к финансовым организациям — банкам, МФО, ломбардам, НПФ, управляющим компаниям и так далее — могут быть пересмотрены и отменены.