Новости за ночь: ЦБ изменит основания для блокировки счетов в банках

Как отмечает РБК со ссылкой на представителя Банка России, перечень не обновлялся с момента появления в 2012 году.

Теперь ЦБ предлагает не считать подозрительной ситуацию, когда клиент проводит операцию при высокой комиссии или заградительных тарифах. Исключается пункт о нестандартных операциях: если операция отличается от обычного поведения клиента, это ещё не повод считать её сомнительной, полагают в Банке России.

Сомнительными будут считать случаи, когда клиент при первых подозрениях банка сразу отказывается от разовой операции или просит закрыть счёт и выдать деньги после дополнительных вопросов. ЦБ также предлагает наделить банки правом отказывать в проведении операции по исполнительному документу при подозрениях на обналичивание или отмывание средств.

Сомнительными могут признать и регулярные операции по снятию наличных физическими лицами, которым средства регулярно поступают от индивидуального предпринимателя или юрлица. Исключения сделаны для операций по перечислении зарплаты, пенсий, алиментов, дивидендов и страховых возмещений.

