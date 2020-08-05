В банке хотя бы капает. Россиянам порекомендовали не уходить с банковских депозитов
Директор финансового центра Сколково-РЭШ в эфире НСН рассказал о возможном выборе россиян, как альтернативе депозитам.
Председатель правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что из-за слишком низких процентов россияне могут потерять интерес к банковским депозитам как к варианту сбережения средств. По его мнению, в стране может повториться ситуация 1990-х годов, когда вклады перестали рассматриваться как источник преумножения средств – инфляция превышала ставку по депозитам. В 2020 году ожидается инфляция на уровне 4%, доходность базовых банковских вкладов на уровне четырех с небольшим.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе НСН не согласился с позицией представителя ВТБ по повтору сценария 1990-х.
«Никакая ситуация середины 1990-х годов потенциально не возможна, потому что там инфляция была совершенно другого уровня. Даже, когда она спустилась до 7%, мы все находились в ситуации, что инфляция может резко взлететь. В 2000-е года у нас тоже была высокая инфляция и не такие высокие процентные ставки. Поэтому сказать, что мы когда-то жили при высоких процентных ставках, когда нам платили по 10% поверх инфляции, я такого не припомню. В связи с этим я бы не сказал, что сегодняшняя ситуация будет сильно отличаться. В номинальном смысле - то число, которое люди будут получать на свои деньги, покажется им теперь не таким большим, это правда. В номинальном выражении, а не в реальном, ставка стала слишком низкой и, в этом плане люди могут задуматься и переключиться на другие виды инвестиций», - рассказал Шибанов.
Но при этом он отметил, что фондовые рынки, как альтернатива вкладам, подойдут не каждому.
«Это зависит от личного профайла человека – чего он хочет, его отношение к риску. Финансовые фондовые рынки – более рискованные, облигации не застрахованы в отличие от вкладов в банках до определенных сумм. Поэтому неправильно сказать, что любой человек должен решительно идти на финансовые рынки и не оставаться в депозитах», - уточнил собеседник НСН.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ добавил, что при выборе между – хранить деньги дома в стеклянных банках или положить на счет в банке, следует выбрать второй вариант.
«Это безусловно! В банке хотя бы проценты капают, а в банке дома есть риск расстаться с деньгами, если ваш условный сосед ваши банки периодически проверяет», - заключил Олег Шибанов.
Председатель правления ВТБ Печатников уверен, что доходность по накопительным счетам будет падать и будет ниже срочных депозитов на 70-80%.
Ранее в эфире НСН президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян опроверг намерение банков списывать деньги с депозитов.
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