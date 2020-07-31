В АРБ опровергли намерение банков списывать деньги с депозитов

Право списывать деньги за обслуживание или в пользу кредита со счетов, по которым долго не проводятся операции, если не удается обновить данные, а клиент не вышел на связь, хотят получить российские банки. Как пишут «Известия», предложение Центробанку готовит «Абсолют-банк». Инициативу поддержали «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Юникредит», «Росбанк» и «Зенит».

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в эфире НСН разъяснил инициативу коллег.

«Речь идет не об обыкновенных клиентах и тем более вкладчиках. А о разгильдяях, у которых множество счетов, которые им, может, не очень интересны, но которые банку все равно приходится обслуживать. Если на этих счетах небольшие средства, то про них держатели счетов не вспоминают, на звонки и обращения не реагируют. А банк по законодательству обязан обновлять данные клиентов, регулярно их идентифицировать и отчитываться по ним. За обслуживание этих счетов есть плата, пусть небольшая, которую банк должен взимать. На счете, допустим, есть сто рублей, и один рубль ты должен списать за обслуживание. Но без санкции держателя не имеешь права, хотя это как бы его обязанность, если он подписывал договор об обслуживании. Именно об этой категории счетов идет речь, чтобы банк мог хотя бы обязательные платежи производить, как в отношении самого банка, так и третьих лиц», - сказал Тосунян.