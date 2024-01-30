«Пить не разрешат!»: Продажу алкоголя на внутренних рейсах поддержали в отрасли

Ранее издание «Известия» сообщило, что на внутренних авиарейсах в российских аэропортах планируют разрешить розничную продажу алкоголя — в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа. Такая мера может действовать до 31 мая 2026 года. Ожидается, что Госдума примет соответствующий законопроект в первом чтении в марте. Горбачев отметил, что подобные меры действовали и раньше.

«На вылете и раньше работали буфеты, можно было покупать алкоголь и везти с собой. Продавался он и в магазинах duty free, правда, без скидки. В свое время было даже постановление правительства, позволяющее международным аэропортам организовывать магазины duty free в зоне прилета, чтобы люди оставляли деньги в России, а не где-то за рубежом. При этом в зоне ожидания пить, конечно, никто не разрешит, равно как и в самом лайнере, все находится под контролем. Инициативу я поддерживаю — это дополнительные доходы для предприятия в виде платы за аренду и, возможно, процента с оборота», — сказал Горбачев.

Так же собеседник НСН указал на значительное падение выручки магазинов duty free.

«Связано это с резким снижением международных рейсов. Надо что-то предпринимать, помогать таким магазинам, мы знаем, какие у них проблемы с выручкой, с арендой помещений, с коммунальными платежами. Допускаю, что и ассортимент уже не такой богатый, как раньше, — ведь там были не только алкоголь, но и техника, парфюм, галантерея. Конечно, такие магазины остаются, поскольку даже полеты в Белоруссию осуществляются через международный сектор», — подытожил он.

Ранее гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский заявил, что продажа алкоголя авиапассажирам в duty free не вызовет увеличения количества неадекватных пьяных граждан в авиагаванях и на рейсах.

