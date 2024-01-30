СМИ: Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя

На внутренних авиарейсах в аэропортах РФ планируют разрешить розничную продажу алкогольной продукции, Госдума готовится принять в первом чтении законопроект в марте.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что граждане не закупают спиртное в duty free ящиками, поэтому к росту потребления мера не приведет, пишут «Известия».

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В ноябре российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкогольных напитков в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Цель закопроекта - помочь владельцам duty free, а также операторам международных аэропортов России, которые понесли большие убытки в период ковидных ограничений и санкций.

Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что продажа алкоголя авиапассажирам в duty-free не вызовет увеличения количества неадекватных пьяных граждан в авиагаванях и на рейсах.

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ФОТО: РИА Новости
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