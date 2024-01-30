СМИ: Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя

В ноябре российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкогольных напитков в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Цель закопроекта - помочь владельцам duty free, а также операторам международных аэропортов России, которые понесли большие убытки в период ковидных ограничений и санкций.

Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что продажа алкоголя авиапассажирам в duty-free не вызовет увеличения количества неадекватных пьяных граждан в авиагаванях и на рейсах.

