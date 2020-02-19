В АТОР подсчитали убытки туротрасли из-за коронавируса
В том случае, если китайские туристы – на фоне эпидемии коронавируса – останутся невыездными и на летний сезон, потери отрасли въездного туризма могут достичь более 31 млрд рублей. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России.
В АТОР подчеркнули, что сейчас туроператоры надеются компенсировать до 50-60% китайского туристического потока за счет путешественников из стран Ближнего Востока и Европы, отмечают «Известия». При этом, по мнению участников рынка, турпоток из Китая может вернуться в прежнее русло не раньше конца апреля или начала мая. Но и это при условии того, что ситуация с коронавирусом нормализуется, подчёркивает Свободная пресса.
Добавим, из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, и последовавшим за этим ограничением въезда туристов из КНР в феврале российские туроператоры потерпели убытки как минимум в 1,4 млрд рублей. Примерно такая же сумма финансовых потерь прогнозируется на март, отмечает Москва 24.
Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе выступления на пресс-конференции НСН высказал мнение, сейчас угроза проникновения и распространения нового коронавируса в России невелика. Он также предположил, что вирусной активности помешает весеннее солнце.
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