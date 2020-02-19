В АТОР подсчитали убытки туротрасли из-за коронавируса

В том случае, если китайские туристы – на фоне эпидемии коронавируса – останутся невыездными и на летний сезон, потери отрасли въездного туризма могут достичь более 31 млрд рублей. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что сейчас туроператоры надеются компенсировать до 50-60% китайского туристического потока за счет путешественников из стран Ближнего Востока и Европы, отмечают «Известия». При этом, по мнению участников рынка, турпоток из Китая может вернуться в прежнее русло не раньше конца апреля или начала мая. Но и это при условии того, что ситуация с коронавирусом нормализуется, подчёркивает Свободная пресса.