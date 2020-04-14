В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров

Восстановление туристической отрасли до докризисных показателей, по оценкам Ломидзе, продлится как минимум 6-8 месяцев. Она добавила, что оказываемая государством помощь пока недостаточна — во всяком случае, для того, чтобы сохранить весь персонал.

Ранее в Ростуризме рассказали, что основные надежды туроператоров в летний сезон — на восстановление внутренних направлений.

