В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров
Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передаёт «Интерфакс». Большинство компаний, особенно крупных, выживут — они могут прожить в нынешнем режиме до середины лета, говорит эксперт.
Восстановление туристической отрасли до докризисных показателей, по оценкам Ломидзе, продлится как минимум 6-8 месяцев. Она добавила, что оказываемая государством помощь пока недостаточна — во всяком случае, для того, чтобы сохранить весь персонал.
Ранее в Ростуризме рассказали, что основные надежды туроператоров в летний сезон — на восстановление внутренних направлений.
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