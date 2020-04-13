Ростуризм рассчитывает на летние путешествия по России

Исходя из действующих на текущий момент документов, летний туристический сезон внутри России в этом году с большой долей вероятности состоится. Об этом заявила советник главы Ростуризма Елена Лысенкова, передаёт РИА Новости.

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По её словам, есть надежда, что эпидемиологическая ситуация в России к лету нормализуется. Лысенкова назвала общей задачей раскрытие потенциала поездок по России, поскольку летний сезон экспортного рынка под угрозой.

Будут ли заграничные поездки, зависит не только от ситуации в России, но и от обстановки в других странах, говорят в Ростуризме. В ряде стран границы закрыты до июля-сентября, отметила Лысенкова.

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ФОТО: РИА Новости
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