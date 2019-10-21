В АРБ объяснили «челобитную» в ЦБ: Мы же не полиция
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН перечислил главные претензии банковского сообщества «антиотмывочному законодательству».
Российские банки, страховые компании и пенсионные фонды направили в Центробанк России список из 27 предложений по реформе «антиотмывочного законодательства» в рамках «регуляторной гильотины». В частности, авторы послания просят скорректировать требования к идентификации клиентов и запросу документов. В ЦБ же, в свою очередь, пообещали изучить эти инициативы.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН раскрыл подробности некоторых предложений, подготовленных участниками рынка.
«Очень важно, что сам Центральный банк в данном случае является союзником участников рынка. Обычно, наоборот, бывает, что мы в противоречии с ЦБ, по-разному смотрим на эти проблемы, здесь же он поддерживает и где-то даже сооинициатор. Это очень важный момент, свидетельствует о том, что те требования, которые касаются идентификации клиентов, касающиеся запроса множества документов, связанных с клиентами – являются, с нашей точки зрения, несколько избыточными», - сказал он.
Тосунян подчеркнул, что действующие требования особенно усложняют работу банков с иностранцами.
«В частности, речь идет о том, чтобы клиенты-иностранцы должны предъявлять на миграционные карты, разрешение на пребывание в России – но разве это функция коммерческого банка? Если он находится здесь, пришел обслуживаться – значит, он, наверное, находится на легальном положении. Мы не правоохранительные органы, которые должны проверять легальность их пребывания или правильность оформления миграционный карты. И это очень дорого обходится и нам, и клиентам. С другой стороны, если мы не отчитаемся, в отношении нас могут быть введены санкции», - добавил президент АРБ.
Также собеседник НСН призвал ЦБ повысить планку минимальной транзакции без предъявления документов.
«Вопросы, связанные с минимальными суммами транзакции. Можно было бы эти вопросы не ставить относительно того, кто твой клиент, если сумма меньше определенного масштаба. Здесь минимальную планку следует поднять, особенно когда речь идет о том, что приходит клиент оплатить учебу ребенка, коммунальные квитанции, перечисления близким родственникам. Это все слишком обременяет и выталкивает в теневую зону, когда люди начинают расплачиваться наличными, пользоваться услугами систем, которые вообще работают в неофициальном обороте», - сказал Тосунян.
Собеседник НСН добавил, что недовольство участников рынка также вызывают завышенные требования к инвестиционным советникам и страховым компаниям. В частности, Всероссийский союз страховщиков указывает на то, что требования к антиотмывочному законодательству к компаниям, которые не занимаются страхованием жизни – не соответствует положениям Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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