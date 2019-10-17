Каста избранных. АРБ раскритиковала передачу госуслуг госбанкам

«Обслуживание госуслуг интересно абсолютно всем банкам, но, почему этим должны заниматься только банки с госучастием? Почему мы не соблюдаем требования антимонопольного законодательства, принципы защиты конкуренции на рынке? Почему предоставляем это право все время отдельной группе банков и примкнувшим к ним одному-двум частным банкам? По каким критериям принято такое решение? Скорее всего, потом будут объяснять, что якобы именно этим банкам мы можем доверять, а остальным - нет. Тогда возникает вопрос, что это за кастовость у нас такая в банковской системе?», - сказал Тосунян.

Шипов подчеркнул, что гражданам не придется доплачивать за оказание госуслуг банками, а личные данные планируется обезопасить, наложив запрет на их использование в других целях.

Президент АРБ считает, что такой подход, когда основные действия сконцентрированы в руках нескольких банков, ведут к возвращению советской системы.

«Мы и так уже монополизировали систему и сконцентрировали все в руках пяти-семи, максимум десяти банков – фактически 90%. Если мы и дальше по этому пути пойдем, то нужно просто закрыть банковскую систему и вернуться к советской системе специализированных государственных банков», - заключил собеседник.

Ранее НСН сообщала, что Центральный Банк России намерен ввести единую платформу по проверке клиентов банков, которая будет классифицировать их по трем категориям. При этом каждая группа будет иметь свое цветовое обозначение по принципу светофора. Гарегин Тосунян в эфире НСН отметил, что банки без помощи ЦБ справляются с классификацией клиентов.



