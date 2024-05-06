ВТБ: За год выдачи ипотеки в России снизились на 20%
С апреля прошлого года ипотеку в России стали оформлять на 20% реже. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.
Согласно данным, на апрель текущего года выдачи ипотеки в стране составили 455 млрд рублей. Отмечается, что снижение выдачи объясняется высоким уровнем ключевой ставки и первоначального взноса по основной госпрограмме.
По данным банка, в апреле ипотеку в ВТБ оформили 28,4 тысячи клиентов более чем на 140 млрд рублей, что выше показателей апреля прошлого года. Подчеркивается, что средний размер одного кредита составил 4,9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года россияне стали чаще брать ипотеку на покупку и строительство частных домов. Так, в этом году банки выдали на 42% больше займов для строительства или покупки домов, чем в аналогичное время прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru