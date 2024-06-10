Утиль или нет? Автомобилисты поспорили о ценах на Lada в Белоруссии и России

В Белоруссии нет утильсбора, благодаря чему Lada Vesta стоит дешевле, отметил в эфире НСН Леонид Ольшанский, однако Максим Кадаков обратил внимание на то, что Lada Granta облагается таким же утильсбором, как и Vesta, однако стоит и в России, и в Белоруссии одинаково.

