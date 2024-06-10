Утиль или нет? Автомобилисты поспорили о ценах на Lada в Белоруссии и России
В Белоруссии нет утильсбора, благодаря чему Lada Vesta стоит дешевле, отметил в эфире НСН Леонид Ольшанский, однако Максим Кадаков обратил внимание на то, что Lada Granta облагается таким же утильсбором, как и Vesta, однако стоит и в России, и в Белоруссии одинаково.
В Белоруссии сложилась более благоприятная атмосфера на автомобильном рынке, поэтому Lada Vesta там стоит дешевле, сказал в беседе с НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Ранее СМИ сообщили, что Lada Vesta в Белоруссии стоит на 300 тысяч рублей дешевле, чем в России. Так, в республике Vesta можно приобрести за 1,19 миллиона российских рублей, тогда как в России она стоит 1,51 миллиона рублей. Дистрибуторы объяснили разницу в ценах отсутствием утилизационного сбора в Белоруссии.
«В Белоруссии сложилась более благоприятная атмосфера на автомобильном рынке, там, судя по информации, нет дополнительного пресса в виде утильсбора. За счет этого подешевела машина, следовательно, увеличились и ее продажи. Если бы в России не было утильсбора, то продажи Vesta увеличились бы и у нас, это же азбука. С каждым днем Vesta покупается все больше и больше, она и у чиновников появилась, плюс вышла в черном цвете, чем заинтересовала россиян», - сказал собеседник НСН.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире НСН заявил, что утильсбор не закладывается в стоимость автомобиля.
«У Granta и Vesta одинаковый объем двигателя, следовательно, одинаковый утильсбор, но цена Granta в Белоруссии не ниже российской. Разница стоимости Vesta в России и Белоруссии не связана с утильсбором. Цена на автомобили обусловлены стратегией, которую выстраивает производитель. Можно сделать вывод, что в России просто «АвтоВАЗ» ведет такую политику. Стоит помнить, что автопром – не особо рентабельный бизнес. К примеру, если машина сама по себе стоит 1,5 миллиона рублей, то нельзя розничную цену сделать в один миллион рублей. В головах людей сейчас сидит мысль, как будто «АвтоВАЗ» кладет утильсбор себе в карман. Нет утильсбора в цене машины! Сейчас «АвтоВАЗ» на самых дешевых автомобилях почти ничего не зарабатывает, на Granta рентабельность завода стремится к нулю, на дорогих машинах производитель зарабатывает, да. Средняя рентабельность по автопрому – 4-6%, больше не бывает», - отметил эксперт.
Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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