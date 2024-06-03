Продажи «Автоваза» в РФ в мае выросли на 70,7%

Отмечается, что продажи в мае достигли 40,8 тысячи автомобилей.

Всего в январе - мае 2024 года в России реализовали 177,9 тысячи автомобилей Lada, что на 53,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей, передает RT.

