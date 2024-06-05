«АвтоВАЗ» продаст всё!»: Чем новая Lada Iskra покорит сердца россиян

По его словам, у «АвтоВАЗа» не будет проблем со сбытом произведенных автомобилей, но может возникнуть вопрос, связанный с недостаточным производством для удовлетворения спроса.



«Сегодня глава компании Максим Соколов сказал, что если бы эта машина продавалась сейчас, то она бы стоила от одного до 1,2 миллиона рублей. Я думаю, что ее реальная цена в базовой версии – один миллион 150 тысяч рублей. Спрос однозначно будет. Все, что произведет «АвтоВАЗ», он все продаст. Конкурировать ей не с кем, если только с бэушными автомобилями, может чуть откусить от Granta, чуть от Vesta. У «АвтоВАЗа» не будет проблем со сбытом, будет проблема – произвести столько автомобилей, чтобы удовлетворить спрос», - отметил Кадаков.

Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

