«АвтоВАЗ» продаст всё!»: Чем новая Lada Iskra покорит сердца россиян

У «АвтоВАЗа» не будет проблем со сбытом произведенных автомобилей, но может возникнуть вопрос, связанный с недостаточным производством для удовлетворения спроса, сказал НСН Максим Кадаков.


Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил НСН, что «АвтоВАЗ» будет производить 700-100 тысяч новых Lada Iskra ежегодно.

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«АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) свою новую модель - Lada Iskra. По словам президента компании Максима Соколова, в проект было инвестировано 23 миллиарда рублей.

«Думаю, что ежегодно будут выпускать 70-100 тысяч машин, их все продадут, потому что этот автомобиль находится между Granta и Vesta по позиционированию, цене и размеру. Это приятный автомобиль, довольно комфортный, в нем удобно сидеть, хорошо проработана эргономика. Машина будет представлена не только в кузове "седан" или "универсал", но и "универсал-кросс". В этом смысле очень удачная машина», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, у «АвтоВАЗа» не будет проблем со сбытом произведенных автомобилей, но может возникнуть вопрос, связанный с недостаточным производством для удовлетворения спроса.

«Сегодня глава компании Максим Соколов сказал, что если бы эта машина продавалась сейчас, то она бы стоила от одного до 1,2 миллиона рублей. Я думаю, что ее реальная цена в базовой версии – один миллион 150 тысяч рублей. Спрос однозначно будет. Все, что произведет «АвтоВАЗ», он все продаст. Конкурировать ей не с кем, если только с бэушными автомобилями, может чуть откусить от Granta, чуть от Vesta. У «АвтоВАЗа» не будет проблем со сбытом, будет проблема – произвести столько автомобилей, чтобы удовлетворить спрос», - отметил Кадаков.

Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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