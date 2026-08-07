Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне

Соглашение о совместной обороне подписали Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Дипломатия за закрытыми дверями»: Почему Турция не отвечает на атаки ВСУ

Уточняется, что подписи под документом, который назвали Мекканское соглашение, поставили наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Отмечается, что цель соглашения - усиление совместного сдерживания любой агрессии.

«Документ предусматривает, что любое вооруженное нападение на одну из трёх стран является нападением на всех», - говорится в сообщении.

Ранее кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявил «Радиоточке НСН», что Саудовская Аравия объединилась против хуситов вместе с Турцией, Катаром и Египтом, но рискует столкнуться с Ираном.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СоглашениеПакистанСаудовская АравияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры