Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне
Соглашение о совместной обороне подписали Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Уточняется, что подписи под документом, который назвали Мекканское соглашение, поставили наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
Отмечается, что цель соглашения - усиление совместного сдерживания любой агрессии.
«Документ предусматривает, что любое вооруженное нападение на одну из трёх стран является нападением на всех», - говорится в сообщении.
Ранее кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявил «Радиоточке НСН», что Саудовская Аравия объединилась против хуситов вместе с Турцией, Катаром и Египтом, но рискует столкнуться с Ираном.
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