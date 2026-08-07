Экс-директор Popcorn Books Протопопов получил условный срок

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова виновным по делу о продаже литературы с ЛГБТ-пропагандой (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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Как сообщает РИА Новости, мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По решению суда ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также у него изъяли более восьми млн рублей в пользу государства.

Кроме того, Протопопову запретили в течение четырёх лет осуществлять редакторскую деятельность и администрирование сайтов.

Ранее к четырём годам лишения свободы условно Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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