Экс-директор Popcorn Books Протопопов получил условный срок

Как сообщает РИА Новости, мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По решению суда ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также у него изъяли более восьми млн рублей в пользу государства.

Кроме того, Протопопову запретили в течение четырёх лет осуществлять редакторскую деятельность и администрирование сайтов.

Ранее к четырём годам лишения свободы условно Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

