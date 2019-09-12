Минтруд назвал минимальный размер оплаты труда в 2020 году

Министерство труда РФ рассчитало минимальный размер зарплаты в России в 2020 году. Как сообщает РИА ФАН, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей.

Согласно недавно вступившему в силу закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В будущем году он составит соответственно 12,130 рублей, пишет «Газета.ру».

Вопрос увеличения минимальной зарплаты затронет порядка 4 миллионов россиян.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, почему повышение МРОТ не сделает россиян богаче.

