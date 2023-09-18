Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Отмечается, что общий объем накопленного газа в хранилищах Евросоюза превышает 94%, однако он немного ниже исторического максимума для этого периода. При этом газ на европейской бирже торгуется около 400 долларов из-за забастовок на заводах СПГ в Австралии.

Ранее бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что страна не сможет обойтись без российского газа. Экс-менеджер также посоветовал правительству республики не идти на конфликт с «Газпромом», передает «Радиоточка НСН».

