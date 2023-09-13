Молдавия закупит газ на кредитные средства от Европы

Конкурс прошел 5 сентября, а стоимость контракта не уточняется. Известно, что топливо направят на хранение, которое впоследствии будут использовать зимой.



При этом контракт с греческой стороной будет оплачен за счет кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития, общая сумма займа оценивается в 100 миллионов евро.

