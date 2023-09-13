Молдавия закупит газ на кредитные средства от Европы
13 сентября 202315:52
Греческая компания DEPA Commercial поставит Молдавии 100 миллионов кубометров газа после победы за право на поставку 100 миллионов ресурса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Конкурс прошел 5 сентября, а стоимость контракта не уточняется. Известно, что топливо направят на хранение, которое впоследствии будут использовать зимой.
При этом контракт с греческой стороной будет оплачен за счет кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития, общая сумма займа оценивается в 100 миллионов евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru