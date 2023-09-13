Молдавия закупит газ на кредитные средства от Европы

Греческая компания DEPA Commercial поставит Молдавии 100 миллионов кубометров газа после победы за право на поставку 100 миллионов ресурса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Конкурс прошел 5 сентября, а стоимость контракта не уточняется. Известно, что топливо направят на хранение, которое впоследствии будут использовать зимой.

При этом контракт с греческой стороной будет оплачен за счет кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития, общая сумма займа оценивается в 100 миллионов евро.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ГазМолдавия

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