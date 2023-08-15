В Австрии заявили об отсутствии альтернатив российскому газу
Бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что страна не сможет обойтись без российского газа, пишет РИА Новости.
«Австрия не сможет обойтись без российского газа, даже в долгосрочной перспективе», - констатировал он.
По его словам, «Газпром» немедленно оспорил одностороннее расторжение контрактов со стороны Вены. Речь идет о более чем 30 миллиардах евро, уточнил Мусилек.
Экс-менеджер посоветовал правительству республики не идти на конфликт с «Газпромом».
По информации агентства Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины. Такое решение могут принять из-за переизбытка голубого топлива в ЕС, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru