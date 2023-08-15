В Австрии заявили об отсутствии альтернатив российскому газу

«Австрия не сможет обойтись без российского газа, даже в долгосрочной перспективе», - констатировал он.

По его словам, «Газпром» немедленно оспорил одностороннее расторжение контрактов со стороны Вены. Речь идет о более чем 30 миллиардах евро, уточнил Мусилек.

Экс-менеджер посоветовал правительству республики не идти на конфликт с «Газпромом».

По информации агентства Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность хранения газа в подземных хранилищах Украины. Такое решение могут принять из-за переизбытка голубого топлива в ЕС, сообщает «Радиоточка НСН».

