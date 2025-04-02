СМИ: В 2026 году увеличат пенсию дважды
Двухэтапная индексация страховых пенсий в России заработает в 2026 году, сообщает «Прайм».
Первую индексацию проведут в феврале 2026 года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторая состоится в апреле. Ее будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд. Объем второй индексации будет установлен в зависимости от ситуации в российской экономике и поступления средств в бюджет СФР.
Ранее в Госдуме заявили, что индексацию пенсий российским пенсионерам нужно сделать регулярной. Расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых граждан, а не исходя из уровня инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru