СМИ: В 2026 году увеличат пенсию дважды

Двухэтапная индексация страховых пенсий в России заработает в 2026 году, сообщает «Прайм».

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Первую индексацию проведут в феврале 2026 года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторая состоится в апреле. Ее будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд. Объем второй индексации будет установлен в зависимости от ситуации в российской экономике и поступления средств в бюджет СФР.

Ранее в Госдуме заявили, что индексацию пенсий российским пенсионерам нужно сделать регулярной. Расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых граждан, а не исходя из уровня инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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